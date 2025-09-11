DAX 23.658 -0,2%ESt50 5.370 -0,3%Top 10 Crypto 16,20 +0,6%Dow 46.108 +1,4%Nas 22.043 +0,7%Bitcoin 98.097 -0,3%Euro 1,1727 -0,1%Öl 67,36 +1,6%Gold 3.648 +0,4%
151,50 EUR +1,30 EUR +0,87 %
142,40 CHF +1,80 CHF +1,28 %
Marktkap. 41,21 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

Symbol SSREF

Jefferies & Company Inc.

Swiss Re Hold

13:26 Uhr
Swiss Re Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hatSwiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Hold

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
99,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
142,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
-30,45%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
142,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-30,48%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,30 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

13:26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
10:26 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 Swiss Re Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

