Swiss Re Aktie
Marktkap. 41,21 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hatSwiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Hold
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
99,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
142,35 CHF
|Abst. Kursziel*:
-30,45%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
142,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-30,48%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,30 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|13:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10:26
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.10.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|13:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.