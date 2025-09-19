JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend im Plus

So entwickelt sich JinkoSolar

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 25,29 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:01 Uhr 1,5 Prozent auf 25,29 USD. Die JinkoSolar-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,40 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 25,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.745 JinkoSolar-Aktien.

Bei 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,69 Prozent. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 04.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte JinkoSolar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

