Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
JinkoSolar im Fokus

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Nachmittag um Nulllinie

22.09.25 16:11 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 24,92 USD an der Tafel.

Die JinkoSolar-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 24,92 USD. Den Tageshöchststand markierte die JinkoSolar-Aktie bei 25,19 USD. In der Spitze büßte die JinkoSolar-Aktie bis auf 24,88 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 25,09 USD. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.041 Stück gehandelt.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD an. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 49,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

JinkoSolar gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. JinkoSolar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,72 Prozent zurück. Hier wurden 1,90 Mrd. USD gegenüber 3,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

