JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagabend fester

Blick auf JinkoSolar-Kurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 25,05 USD.

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 25,05 USD zu. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 24,49 USD. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.843 Stück gehandelt.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 49,10 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 46,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 hat JinkoSolar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,32 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 04.11.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -53,959 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will