JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag freundlich

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von JinkoSolar konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,8 Prozent auf 25,27 USD.

Im New York-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere um 15:53 Uhr 4,8 Prozent. Die JinkoSolar-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,32 USD aus. Bei 24,59 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 14.356 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,80 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 13,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 29.04.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,90 Mrd. USD – eine Minderung von 42,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,32 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 04.11.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -53,959 CNY je JinkoSolar-Aktie stehen.

