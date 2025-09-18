JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 24,93 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 3,5 Prozent auf 24,93 USD zu. Die JinkoSolar-Aktie legte bis auf 25,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,49 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.208 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JinkoSolar-Aktie somit 33,25 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Mit einem Kursverlust von 46,17 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.

JinkoSolar veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,27 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,32 Mrd. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 04.11.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY je Aktie ausweisen dürften.

