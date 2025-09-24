JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 25,22 USD.
Die JinkoSolar-Aktie notierte um 15:47 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 25,22 USD. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 24,89 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,26 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.576 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,10 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 87,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.
Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,90 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die JinkoSolar-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.
Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY je Aktie ausweisen dürften.
