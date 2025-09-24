JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verbilligt sich am Nachmittag

So bewegt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 25,22 USD.

Die JinkoSolar-Aktie notierte um 15:47 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 25,22 USD. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 24,89 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,26 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.576 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,10 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 87,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,90 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will