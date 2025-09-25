JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag mit Abschlägen

JinkoSolar im Blick

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 24,68 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,8 Prozent auf 24,68 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die JinkoSolar-Aktie bis auf 24,63 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,24 USD. Zuletzt wechselten via New York 10.668 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Gewinne von 51,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 13,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 45,61 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,32 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY je Aktie ausweisen dürften.

