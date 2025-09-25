DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.109 +0,4%Nas22.346 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1692 +0,2%Öl70,57 +1,3%Gold3.780 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet
DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
JinkoSolar im Blick

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag mit Abschlägen

26.09.25 16:10 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 24,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
20,60 EUR -0,75 EUR -3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,8 Prozent auf 24,68 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die JinkoSolar-Aktie bis auf 24,63 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,24 USD. Zuletzt wechselten via New York 10.668 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Gewinne von 51,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 13,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 45,61 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,32 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will

In eigener Sache

Übrigens: JinkoSolar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf JinkoSolar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JinkoSolar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu JinkoSolar

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
18.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
17.08.2011JinkoSolar outperformCredit Suisse Group
05.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
18.07.2011JinkoSolar outperformPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
23.11.2011JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
23.11.2011JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JinkoSolar nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen