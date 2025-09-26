JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag auf grünem Terrain

JinkoSolar im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 24,21 USD.

Das Papier von JinkoSolar legte um 15:46 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 24,21 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bei 24,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 10.389 JinkoSolar-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 54,28 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 13,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 80,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem JinkoSolar seine Aktionäre 2024 mit 1,48 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

JinkoSolar gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,27 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

