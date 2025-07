JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,8 Prozent auf 22,41 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 22,41 USD. Die JinkoSolar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,19 USD. Zuletzt wechselten via New York 246.378 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Bei 37,35 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 66,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,42 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 40,12 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von 1,57 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,90 Mrd. USD, gegenüber 3,21 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 40,66 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.08.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -46,237 CNY je JinkoSolar-Aktie stehen.

