JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag kaum verändert

Die Aktie von JinkoSolar hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der JinkoSolar-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 19,11 USD.

Bei der JinkoSolar-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 19,11 USD. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 19,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die JinkoSolar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,01 USD aus. Mit einem Wert von 19,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 6.132 JinkoSolar-Aktien.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 37,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 95,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,77 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,66 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,21 Mrd. USD gelegen.

Voraussichtlich am 22.08.2025 dürfte JinkoSolar Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -38,622 CNY ausweisen wird.

