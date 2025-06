JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar legt am Freitagnachmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 20,21 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 20,21 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bei 20,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 20,50 USD. Bisher wurden via New York 32.340 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 37,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 33,60 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 29.04.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD gegenüber 1,57 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 1,90 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 40,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 3,21 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 22.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -38,609 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will