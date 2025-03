JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 5,0 Prozent auf 21,73 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere um 15:52 Uhr 5,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 23,20 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 21,35 USD. Zuletzt wechselten 165.544 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 37,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 71,88 Prozent wieder erreichen. Am 31.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,70 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,15 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 1,48 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

JinkoSolar ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,06 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,42 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,54 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q1 2025 wird am 25.04.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je JinkoSolar-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,94 CNY fest.

