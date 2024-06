JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar legt am Donnerstagnachmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Zuletzt ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 21,25 USD.

Um 15:51 Uhr wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 21,25 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bei 21,29 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 20,80 USD. Zuletzt wurden via New York 10.339 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 46,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 118,35 Prozent wieder erreichen. Bei 19,93 USD fiel das Papier am 26.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 6,21 Prozent sinken.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,48 CNY, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,57 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar noch ein Gewinn pro Aktie von 2,28 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 3,21 Mrd. CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 3,41 Mrd. CNY umsetzen können.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 23.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Gewinn in Höhe von 24,21 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will