Jobcenter verhängen deutlich mehr Kürzungen beim Bürgergeld

Heute im Fokus

Deutsche BIP-Prognose gesenkt. DocMorris will 2026 im Tagesgeschäft die Gewinnschwelle erreichen. thyssenkrupp erwägt wohl Trennung von Werkstoffhandelstochter. Fresenius Kabi verkauft Produktionsstandort in Brasilien an. Deutsche Telekom startet zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms. BVB mit 0:4-Klatsche bei Barça. Wetter verzögert Start von Amazons Internet-Satelliten. Givaudan legt im ersten Quartal weiter zu.