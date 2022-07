Shell-Aktie in Rot: Shell beteiligt sich an weltgrößtem LNG-Projekt in Katar

Der Ölkonzern Shell wird sich nach eigenen Angaben an dem LNG-Projekt North Field East beteiligen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es einen Anteil von 25 Prozent an einem Joint Venture halten, dem wiederum 25 Prozent an dem Projekt gehören. Der Rest der Beteiligung an dem Projekt wird Qatarenergy halten.

Vergangene Woche hatte Katar bereits Exxon Mobil, Totalenergies und Eni ausgewählt, sich dem Projekt anzuschließen. North Field East soll eine Verflüssigungskapazität von 32 Millionen Tonnen im Jahr erreichen.

Damit weitet Katar seine Jahreskapazität bis 2026 auf 110 Millionen Tonnen aus. Laut Eni sind Investitionen von 28,75 Milliarden US-Dollar erforderlich.

In London verliert die Shell-Aktie zeitweise 2,75 Prozent auf 21,43 Pfund.

Von Jaime Llinares Taboada

DOHA (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eni S.p.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eni S.p.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eni S.p.A.

Bildquellen: ksl / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com