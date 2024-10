JP Morgan Chase & Co.: Underweight für Brenntag SE-Aktie

Bewertung im Fokus

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das konjunkturelle Umfeld sei für den Chemikalienhändler unverändert schwierig, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er hält daher im Vorfeld der Quartalszahlen an seiner vorsichtigen Einschätzung "Negative Catalyst Watch" fest.

Aktienbewertung im Detail: Die Brenntag SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 13:36 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 64,02 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 6,28 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 52.989 Brenntag SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 gab die Aktie um 18,4 Prozent nach. Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

