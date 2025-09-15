Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Diabetes-Pille von Novo Nordisk darf in EU auch fürs Herz vermarktet werden. Weniger eigene RTL-Aktien angedient als geplant. US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt. Analysten zeigen sich nach Apple-Keynote deutlich ernüchtert. Trump: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China.