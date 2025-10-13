DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.239 ±0,0%Top 10 Crypto15,99 +4,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.787 -0,5%Euro1,1616 ±0,0%Öl63,60 +2,4%Gold4.064 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Ottobock BCK222 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX vor Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- Samsung
Top News
Nach Zollschock vom Freitag: DAX dürfte Erholungsversuch starten Nach Zollschock vom Freitag: DAX dürfte Erholungsversuch starten
10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse 10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

Jubel in Israel nach Beginn der Geisel-Freilassung

13.10.25 07:58 Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - In Israel haben Berichte über die Freilassung der ersten sieben von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln für riesige Erleichterung und Freude gesorgt. Auf dem "Platz der Geiseln" im Zentrum der Küstenmetropole Tel Aviv brach am Morgen unter Tausenden dort versammelten Menschen Jubel aus. Mehrere israelische Medien berichteten, dass sieben der vor mehr als zwei Jahren aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben wurden.

Wer­bung

Dabei handelt sich demnach um Alon Ohel, Matan Angrest, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor, Gali und Ziv Berman sowie Omri Miran. Alon Ohel, Gali und Ziv Berman sind auch Deutsche. Sie kamen nach insgesamt 738 Tagen in qualvoller Geiselhaft frei. Insgesamt sollen heute 20 der letzten lebenden Geiseln freikommen. Eine zweite Freilassungsrunde wurde um 10.00 Uhr (9.00 Uhr MESZ) erwartet./ln/DP/zb