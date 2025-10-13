Jubel in Israel nach Beginn der Geisel-Freilassung

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - In Israel haben Berichte über die Freilassung der ersten sieben von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln für riesige Erleichterung und Freude gesorgt. Auf dem "Platz der Geiseln" im Zentrum der Küstenmetropole Tel Aviv brach am Morgen unter Tausenden dort versammelten Menschen Jubel aus. Mehrere israelische Medien berichteten, dass sieben der vor mehr als zwei Jahren aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben wurden.

Wer­bung Wer­bung

Dabei handelt sich demnach um Alon Ohel, Matan Angrest, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor, Gali und Ziv Berman sowie Omri Miran. Alon Ohel, Gali und Ziv Berman sind auch Deutsche. Sie kamen nach insgesamt 738 Tagen in qualvoller Geiselhaft frei. Insgesamt sollen heute 20 der letzten lebenden Geiseln freikommen. Eine zweite Freilassungsrunde wurde um 10.00 Uhr (9.00 Uhr MESZ) erwartet./ln/DP/zb