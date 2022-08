K+S Aktie News: K+S verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die K+S-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 21,61 EUR. Bei 21,99 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 21,56 EUR. Bei 21,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 39.151 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2022 markierte das Papier bei 36,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 40,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.08.2021 (10,92 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 97,98 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,06 EUR an.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,48 Prozent auf 1.212,30 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 822,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 15.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2022 7,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

