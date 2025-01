K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

K+S im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,12 EUR zu.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 11,12 EUR. Bei 11,12 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 11,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.559 K+S-Aktien.

Bei 15,15 EUR markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 10,28 Prozent sinken.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,209 EUR je K+S-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,41 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 18.11.2024 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,26 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 866,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 880,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. K+S dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2024 0,218 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

