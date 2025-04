K+S Aktie News: K+S am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 12,18 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 12,18 EUR ab. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 12,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,20 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 70.803 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (9,97 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,13 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,088 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,71 EUR je K+S-Aktie an.

Am 13.03.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 925,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 974,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte K+S die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2025 0,121 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

