K+S Aktie News: K+S tritt am Nachmittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 16,08 EUR.

Die K+S-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 16,08 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die K+S-Aktie bei 16,34 EUR. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,99 EUR aus. Bei 16,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 613.131 K+S-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,62 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 61,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,130 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,29 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 13.05.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K+S 0,10 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 964,70 Mio. EUR – eine Minderung von 2,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 988,00 Mio. EUR eingefahren.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,393 EUR je K+S-Aktie belaufen.

