K+S Aktie News: K+S fällt am Vormittag

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,04 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,04 EUR. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,04 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,07 EUR. Zuletzt wechselten 8.076 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,69 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 60,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 10,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,114 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,32 EUR je K+S-Aktie an.

Am 14.08.2024 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. K+S hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 873,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 825,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,268 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

