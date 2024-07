K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag stabil

K+S im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,83 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 11:38 Uhr bei der K+S-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 11,83 EUR. Die K+S-Aktie legte bis auf 11,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 11,77 EUR. Bei 11,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 55.776 K+S-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,47 EUR erreichte der Titel am 11.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,74 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,236 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,81 EUR je K+S-Aktie an.

Am 13.05.2024 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,38 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,11 Prozent zurück. Hier wurden 988,00 Mio. EUR gegenüber 1,19 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 14.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,317 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX aktuell

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 5 Jahren verloren

Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester