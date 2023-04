Kalifornische CO2-Zertifikate können den Bundesstaat bei der Erreichung ambitionierter Klimaziele unterstützen

Kalifornien setzt sich höhere Klimaziele

Kalifornien hat sich ein ambitioniertes Dekarbonisierungsziel gesetzt: Die Treibhausgasemissionen sollen bis spätestens 2045 um 85 Prozent unter das Niveau von 1990 gesenkt werden. Der Cap-and-Trade-Markt (die verbreitetste Form des Emissionsrechtehandels), der California Carbon Allowances (CCA) verwendet, ist ein wichtiges politisches Instrument zur Erreichung dieses Ziels. Der Scoping-Plan 2022 für die Erreichung der CO2-Neutralität wurde im November 2022 unterzeichnet und sieht Maßnahmen zur aggressiven Emissionssenkung vor. Der vereinbarte Scoping-Plan beinhaltet auch einen Zwischenschritt: die Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 48 Prozent unter das Niveau von 1990, während im Entwurf des Scoping-Plans noch 40 Prozent angegeben waren. CCA könnten eine wichtigere Rolle im politischen Instrumentarium spielen als je zuvor.

Es wird ein Weg zur Erreichung höherer Ziele aufgezeigt, wobei CCA eine größere Rolle spielen könnten

Das California Air Resources Board (CARB) hat verschiedene Szenarien durchgespielt und festgestellt, dass die derzeitigen Maßnahmen (d. h. die Maßnahmen aus dem Scoping-Plan 2017) in keinem der Szenarien ausreichen, um die Ziele des Scoping-Plans 2022 zu erfüllen. Kalifornien setzt verschiedene Instrumente zur Bekämpfung des Klimawandels ein, die sich zwangsläufig überschneiden. Der verstärkte Einsatz eines Werkzeugs kann dazu führen, dass ein anderes Werkzeug weniger in Anspruch genommen wird. Das CARB hat bereits angedeutet, dass es den Standard für kohlenstoffarme Kraftstoffe verschärfen und für den Großteil der Erdölraffination die Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung vorschreiben wird. Das CARB wird seine Modelle im Jahr 2023 (unter Einbeziehung der Umsetzung dieser Maßnahmen im weiteren Verlauf des Jahrzehnts) aktualisieren und ermitteln, wie viel mehr der Cap-and-Trade-Markt leisten muss. Der Schwerpunkt dürfte auf einer aggressiveren Senkung der Obergrenze (Cap) liegen. In diesem Jahr erwarten wir außerdem einige Ankündigungen des CARB, wie es den Überhang an Zertifikaten aus Vorjahren abbauen will.

Erfolgreiche Auktionen zeigen größeren Optimismus auf dem CCA-Markt

Die kalifornischen Emissionshandelsmärkte leiden unter einem jahrelangen Überangebot. Da das Ziel für 2020 einige Jahre früher als gesetzlich vorgeschrieben erreicht wurde, sind ungenutzte Zertifikate im Umlauf. Das CARB schätzt die Menge auf etwa 310 Millionen Zertifikate nach Abschluss des dritten Erfüllungszeitraums (2018-2020)1. In den Jahren 2016, 2017 und 2020 waren Auktionen nur unzureichend gezeichnet, und bis 2021 kletterten die Preise kaum über den Mindestpreis. Der Mindestpreis steigt jedes Jahr um 5 Prozent plus Inflation.

Seit 2021, als der neue Scoping-Plan erörtert und dann im November 2022 bekannt gegeben wurde, haben sich die CCA-Preise jedoch deutlich über den Mindestpreis bewegt. Bei der letzten Auktion am 15. Februar 2023 wurden alle Zertifikate verkauft2.

Quelle: WisdomTree, California Air Resources Board (CARB), 15. Februar 2023. Die historische Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung, und Anlagen können im Wert sinken.

2023 könnte ein spannendes Jahr für den CCA-Markt werden, da das California Air Resources Board die Umsetzungspläne für den neuesten Scoping-Plan aufstellt. Die Rolle des Cap-and-Trade-Marktes bei den Bemühungen um die Dekarbonisierung könnte zunehmen.

Dieses Material wurde von WisdomTree und seinen verbundenen Unternehmen erstellt und soll nicht für Prognosen, Research oder Anlageberatungen herangezogen werden. Zudem stellt es weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren oder zur Übernahme einer Anlagestrategie dar. Die geäußerten Meinungen wurden am Herstellungsdatum getätigt und können sich je nach den nachfolgenden Bedingungen ändern. Die in diesem Material enthaltenen Informationen und Meinungen wurden aus proprietären und nicht proprietären Quellen abgeleitet. Daher übernehmen WisdomTree und seine verbundenen Unternehmen sowie deren Mitarbeiter, Führungskräfte oder Vertreter weder die Haftung für ihre Richtigkeit oder Zuverlässigkeit noch die Verantwortung für anderweitig auftretende Fehler und Auslassungen (einschließlich Verantwortlichkeiten gegenüber einer Person aufgrund von Fahrlässigkeit). Die Verwendung der in diesem Material enthaltenen Informationen erfolgt nach eigenem Ermessen des Lesers. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu.

Quellen:

1https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2022-12/2022-sp.pdf

2https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2023-02/nc-feb_2023_summary_results_report.pdf

WisdomTree Einblicke

Bildquellen: WisdomTree