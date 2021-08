BASF und Sinopec erweitern Verbundstandort in Nanjing

Anlagenkapazitäten für fünf Downstream-Chemikalien sollen bis 2023 für den wachsenden chinesischen Markt erweitert werden, teilten die beiden Chemiekonzerne mit. Daneben wird eine Anlage für tertiär-Butylacrylat erreichtet, die chemische Grundstoffe aus dem Verbund nutzen wird. Zum Investitionsvolumen wurden keine Angaben gemacht.

BASF und Sinopec sind jeweils zu 50 Prozent an der Betreibergesellschaft des Standortes in Nanjing beteiligt. Parallel zieht BASF inzwischen einen eigenen Verbundstandort in China hoch.

FRANKFURT (Dow Jones)

