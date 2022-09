Aktivistischer Investor Nelson Peltz - Trian-Investmentvehikel löst sich nach Kritik der Investoren auf

Das Kapital soll an die Aktionäre zurückgegeben werden. Trian Investors 1 kündigte an, bis Ende Juni 95 Prozent der Aktionärs-Vermögen "zwangsweise" zurückzukaufen, das Unternehmen dann zu liquidieren und die verbleibenden Vermögenswerte auszuschütten.

Die Saga ähnelt den Kampagnen von Peltz selbst, der Trian Fund Management mitbegründet hat und sich an Unternehmen beteiligt, Sitze im Aufsichtsrat fordert und Änderungen der Strategie verlangt. Seine Kampagne gegen Procter & Gamble im Jahr 2017 war damals der größte und teuerste Proxy-Fight der Geschichte.

Unzufriedene Aktionäre des Londoner Investmentvehikels, darunter Invesco, Janus Henderson Investors UK, Pelham Capital und Global Value Fund, hatten ihre Kampagne im Juni gestartet. Die Anteilseigner erklärten, das Unternehmen sei bei seinem Börsengang im September 2018 von seinem ursprünglichen Ziel abgewichen. Bei der Erstnotiz war geplant, in ein börsennotiertes Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Performance zu investieren, Veränderungen herbeizuführen, die Investition zu beenden und das Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Letztes Jahr verabschiedete das Unternehmen neue Richtlinien, die es ihm ermöglichten, nach einem Ausstieg Kapital zu reinvestieren, anstatt Gewinne an die Aktionäre auszuschütten.

Die Investoren konnten im letzten Monat einen Sieg erringen, als die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung den Vorsitzenden ab- und einen neuen unabhängigen Direktor einsetzten. Das Londoner Unternehmen teilte am Freitag mit, dass sein Investmentmanager zwar mit den Beteiligungen an Unilever und dem britischen Sanitär- und Heizungsunternehmen Ferguson zufrieden sei, der Vorstand jedoch anerkennt, dass ein "erheblicher Teil" der Aktionäre in der Lage sein möchte, zum oder um den Nettoinventarwert zu verkaufen. Nach einem Kurssprung von 17 Prozent vom Freitag wird die Aktie nun in der Nähe des Nettoinventarwerts des Fonds von 450 Millionen Dollar gehandelt.

