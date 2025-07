Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit Verlusten

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 44,66 GBP abwärts.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 44,66 GBP abwärts. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 44,38 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,02 GBP. Bisher wurden via London 386.352 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. 12,72 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,11 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 3,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,11 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,98 EUR im Jahr 2025 aus.

