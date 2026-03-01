DAX23.729 -3,7%Est505.770 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 -3,9%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.692 -1,9%Euro1,1599 -0,8%Öl83,49 +6,9%Gold5.156 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.800 Punkten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amgen: Defensiver Biotech-Champion mit Zukunftspotenzial! Amgen: Defensiver Biotech-Champion mit Zukunftspotenzial!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Katar: 'Rote Linien wurden überschritten'

03.03.26 14:47 Uhr

DOHA (dpa-AFX) - Die katarische Regierung sieht wegen der andauernden iranischen Angriffe auf Ziele in der Golfregion "rote Linien" überschritten. Es bestehe kein Kontakt zum Iran, sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Madschid al-Ansari, in der Hauptstadt Doha. Katar sei darauf fokussiert, sein Territorium und seine Bürger zu schützen.

Wer­bung

Seit Samstag habe der Iran mehr als 100 ballistische Raketen auf Katar abgeschossen. Ein Großteil konnte abgewehrt werden. Außerdem seien seitdem 39 Drohnen und zwei Kampfflugzeuge abgeschossen worden. Auch der internationale Flughafen in Doha sei Ziel der Angriffe gewesen. Katar warf der iranischen Regierung vor, damit nicht nur militärische Ziele, sondern auch lebenswichtige Infrastruktur ins Visier zu nehmen.

Emiratische Staatsministerin: Keine Ausweitung der Konfrontation

Die Vereinigten Arabischen Emirate zählten bisher 812 abgefeuerte Drohnen in Richtung ihres Staatsgebiets. 755 seien abgefangen worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Außerdem seien 186 ballistische Raketen in Richtung der Emirate abgefeuert worden. Seit Samstag wurden demnach 3 Menschen durch herabfallende Trümmerteile getötet und 68 verletzt worden.

Trotz "der Schwere der Ereignisse" bleibt die Position der VAE ausgewogen, wie die emiratische Staatsministerin für internationale Zusammenarbeit Reem al-Haschimi sagte. "Wir streben keine Ausweitung des Kreises der Konfrontation an", sagte sie weiter. Die Rückkehr an den Verhandlungstisch sei der einzig vernünftige Weg. Die VAE seien ein Land des Friedens und der Stabilität./arj/DP/mis