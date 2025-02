Kaufempfehlung

Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler hat die Rally der Aktien des Schmierstoffherstellers FUCHS am Montag zusätzlich befeuert.

Mit einem zeitweisen Plus von 0,59 Prozent auf 48,08 Euro via XETRA hinkten die Papiere dem MDAX zwar etwas hinterher, schafften es aber auf das höchste Niveau seit Februar 2021. Seit dem Tief des Jahres 2022 hat sich der Kurs in etwa verdoppelt. 2025 steht ein Plus von mehr als 15 Prozent auf dem Zettel.

Metzler-Analyst Thomas Schulte-Vorwick nahm die Bewertung der Aktien bei einem Kursziel von 57 Euro mit "Buy" auf. Die Papiere seien ein Kerninvestment für Langfristanleger, schrieb der Experte. Er verwies auf die starke Marktposition und das profitable Wachstum des weltweit größten, unabhängigen Schmierstoffherstellers.

FUCHS verfüge über eine starke Marktstellung zwischen den großen, integrierten Ölkonzernen und kleineren, regionalen Wettbewerbern. Hinzu komme der Fokus auf Spezialprodukte. Nach einer Phase mit Druck auf die Gewinnmargen durch hohe Investitionen sowie gestiegene Rohstoffpreise, sei das Unternehmen nun gut aufgestellt für profitables Wachstum.

