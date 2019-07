Nach LSE-Mitteilung: Deutsche Börse rechnet mit Scheitern der FX-Kaufgespräche

In einer Mitteilung ließ der Börsenbetreiber wissen, dass der Vorstand der Deutsche Börse AG angesichts angesichts der heutigen Meldung der London Stock Exchange Group plc, in Gesprächen über einen Erwerb der Refinitv Holdings Ltd ("Refinitiv") zu sein, nicht vom erfolgreichen Abschluss seiner Gespräche mit Refinitiv zum möglichen Erwerb einzelner FX Geschäftsbereiche ausgeht.

Zuvor hatte die LSE bestätigt, mit dem Finanzdatenanbieters Refinitiv im Gespräch über ein mit einem Volumen von etwa 27 Milliarden Dollar zu sein. , erklärte die in der Nacht zum Samstag. Die Verhandlungen würden mit einem Konsortium geführt, dem Investmentfonds mit Verbindungen zur Beteiligungsgesellschaft Blackstone und zu Thomson Reuters angehörten, hiess es weiter. Die Verhandlungen könnten allerdings noch scheitern.



