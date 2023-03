Klöckner-Aktie mit Gewinnen: Großaktionär Loh will Beteiligung an Klöckner & Co ausbauen

Eine Mehrheitsbeteiligung sei aber nicht geplant, teilte Lohs Beteiligungsgesellschaft Swoctem am Montag in Haiger mit. Zuletzt hielt Loh über Swoctem 25,25 Prozent der Anteile von Klöckner & Co ( KlöcknerCo (KlöCo) ). Den übrigen Anteilseignern bietet das Unternehmen 9,75 Euro je Aktie in bar. Das im SDax ( DAX 40 ) gelistete Klöckner-Papier reagierte mit einem Kurssprung auf die Nachrichten. Zuletzt lag sie am Nachmittag in einem sehr schwachen Marktumfeld mit rund 3,8 Prozent im Plus bei 9,87 Euro.

Überschreitet ein Aktionär bei einem Unternehmen die Beteiligungsschwelle von 30 Prozent, muss er den übrigen Anteilseignern in der Regel ein Pflichtangebot zum Kauf ihrer Anteile machen. Loh und Swoctem wollen mit der jetzigen Offerte diese Schwelle ausdrücklich überschreiten. Damit will die Gesellschaft nach eigenen Angaben Flexibilität gewinnen, um auch künftig Aktien kaufen zu können, ohne ein Pflichtangebot machen zu müssen.

Loh hält mehr Klöckner-Anteile als jeder andere Aktionär und sitzt auch im Aufsichtsrat des Konzerns. Im Jahr 2020 hatte er zusammen mit dem US-Finanzinvestor Apollo eine Übernahme von Klöckner erwogen, das Vorhaben aber wieder verworfen.

Via XETRA gewinnen die Klöckner-Aktien zeitweise 5,36 Prozent auf 10,02 Euro.

HAIGER (dpa-AFX)

Bildquellen: Klöckner & Co