DAX25.136 ±0,0%Est505.949 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,1%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.585 -0,6%Euro1,1646 -0,1%Öl62,12 -0,9%Gold4.473 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
TeamViewer-Aktie deutlich stärker: Vorläufige Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen TeamViewer-Aktie deutlich stärker: Vorläufige Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen
BVB-Aktie höher: Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Franfurt - Einsatz von BVB-Torhüter Kobel auf der Kippe BVB-Aktie höher: Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Franfurt - Einsatz von BVB-Torhüter Kobel auf der Kippe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Keine Nachfolge: Viele Mittelständler wollen Firma schließen

09.01.26 10:42 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen fehlender Nachfolge denkt eine zunehmende Zahl von Mittelständlern über die Schließung ihrer Unternehmen nach. Allein bis zum Jahr 2029 könnten so jährlich in Deutschland bis zu 114.000 Unternehmen geschlossen werden, warnen die Autoren des Mittelstand-Panels, das regelmäßig im Auftrag der staatlichen KfW-Bank erhoben wird. Dem stünden jährlich nur 109.000 Unternehmen gegenüber, die eine Nachfolgeregelung finden wollen.

Wer­bung

Laut der Befragung mit mehr als 13.000 teilnehmenden Firmen sind 57 Prozent der mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer 55 Jahre oder älter. Erstmals strebt eine Mehrheit nach ihrem Ausscheiden nicht mehr die Fortführung ihres Unternehmens an. Als wichtigste Gründe werden fehlende Nachfolge-Kandidaten (47 Prozent) und zu viel Bürokratie beim Übergang (42 Prozent) genannt.

Keine Nachfolger und viel Bürokratie

"Der Bürokratieabbau ist ein Baustein, der zu mehr Gründungen führen kann", sagt KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher. Firmenlenker, die bereits einen Nachfolger gefunden haben, investierten auch wieder stärker in ihre Unternehmen.

Ein wichtiger Schlüssel für einen erfolgreichen Übergang ist zudem ein für alle Seiten akzeptabler Kaufpreis. Hier sind laut KfW die Preisvorstellungen der zu einer Fortführung willigen Mittelständler deutlich gestiegen. Im Schnitt stellten sie sich einen Erlös von knapp 500.000 Euro aus dem Firmenverkauf vor. Vor sechs Jahren sei es noch 372.000 Euro gewesen./ceb/DP/mis