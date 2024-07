Keine negatiiven Kurstreiber

Die US-Bank JPMorgan hat für HelloFresh den Status "Negative Catalyst Watch" aufgegeben, der negative Kurstreiber erwarten lässt.

Das HelloFresh-Votum beließ Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro. Das nordamerikanische Kochboxengeschäft, das in den vergangenen Quartalen der entscheidende Belastungsfaktor für die Aktie gewesen sei, zeige Anzeichen einer Stabilisierung. Trotz der sich insgesamt verbessernden Umsatztrends und der attraktiven Bewertung warte er aber noch auf Hinweise für eine dauerhafte Erholung.

