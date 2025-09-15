Kheoba: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kheoba lud am 15.09.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1650,0 Prozent auf 0,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
