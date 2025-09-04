Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Beiersdorf ernennt Pierre Kröning zum CIO. Nordex erhält Großauftrag. Klimaklage gegen Holcim. Netflix-Aktie: K-Pop-Fantasyfilm begeistert weltweit. Ryanair verschärft Handgepäckkontrollen - Kritik von Gewerkschaft. Deutsche-Bank-CEO warnt: Deutschland muss Investorenpotenzial realisieren.
Umfrage
Wie lange halten Sie strukturierte Wertpapiere durchschnittlich im Depot?