GNW-News: Dubai wird Gastgeber des zweiten International Library and Publishing Summit 2025 unter dem Motto "Die Zukunft der Verlagsbranche"
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die
Mohammed Bin Rashid Library hat die zweite Ausgabe des Dubai International
Library and Publishing Summit 2025 angekündigt, der vom 30. Oktober bis zum 1.
November unter dem Motto?Die Zukunft der Verlagsbranche" stattfindet. Die
Veranstaltung wird über 80 internationale Referenten aus 20 Ländern
zusammenbringen und umfasst 6 Keynotes, 45 Podiumsdiskussionen und 16 Workshops,
wodurch Dubais Position als globaler Knotenpunkt für kulturellen Dialog und
Innovationen im Verlagswesen weiter gefestigt wird.
Der Gipfel wird als strategische Plattform dienen, um Wissen und Kultur zu
fördern und die sich wandelnde Rolle von Bibliotheken zur Unterstützung
künftiger Generationen hervorzuheben. Es wird untersucht, wie Kreativität und
Technologie zusammenwirken, um den Beitrag der arabischen Welt zur globalen
Verlagslandschaft zu stärken.
Zu den Hauptthemen gehören die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz,
Innovation und digitaler Transformation auf den Verlagssektor sowie das
Storytelling in einer Zeit des raschen Wandels. Sessions wie?Voices Across
Borders" befassen sich mit der Rolle der Übersetzung bei der Verbindung von
Kulturen, während?Letters in Motion" die Kreativität durch Schreiben,
Typografie und Kalligrafie feiert. Das Konzept des zielgerichteten Publizierens
wird ebenfalls im Mittelpunkt stehen und den wachsenden Bedarf an
sozialbewussten und bedeutungsvollen Inhalten unterstreichen.
Während sich die Branche inmitten technologischer Umbrüche und veränderter
Lesegewohnheiten weiterentwickelt, werden Diskussionen über Herausforderungen
wie Urheberrechte, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und neue Formate für
ein jüngeres Publikum geführt. Die Ergebnisse werden praktische Leitfäden für
Institutionen und Fachleute darstellen, um sich anzupassen und erfolgreich zu
sein, und gleichzeitig die Position der Region innerhalb des globalen
Verlagswesens stärken.
Über drei Tage hinweg wird der Gipfel ein umfangreiches Netzwerk aus Verlagen,
Universitätsverlagen, Literaturagenten, Buchhändlern und
Preisverleihungsorganisationen zusammenbringen. Internationale Verlagsführer wie
Penguin Random House, Simon & Schuster und HarperCollins werden sich der
Verlagsgemeinschaft der Vereinigten Arabischen Emirate anschließen, die durch
die Emirates Publishers Association vertreten wird.
Die Workshops bieten praxisorientiertes Lernen in den Bereichen Übersetzung,
Lektorat, Kinderliteratur, Typografie, inklusive Arbeitspraktiken und moderne
Verlagsabläufe und vermitteln wertvolle Einblicke für Autoren, Lektoren und
Verleger, die sich in einer Branche im Wandel zurechtfinden müssen.
Zu den Programmschwerpunkten gehören außerdem digitale Bücher und Hörbücher,
multimediales Storytelling für ein junges Publikum sowie kommerzielle Strategien
wie globaler Vertrieb, Marketingtrends und ethische Inhaltserstellung. Ein
Schwerpunkt wird darauf liegen, ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen
traditionellem und digitalem Publizieren zu gewährleisten, den Zugang zu
globalen Märkten zu erweitern und ökologische und ethische Verantwortung zu
fördern.
Die Registrierung ist kostenlos über: https://dilps.mbrl.ae/
shaymaa@hattlan.com