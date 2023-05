BB Biotech-Aktie: So will sich BB Biotech künstliche Intelligenz zunutze machen

• Künstliche Intelligenz hält Einzug im Bereich Biotechnologie• KI kommt bei der Forschung und Entwicklung zu Einsatz• Hilfe auch für Investoren bei der Titelauswahl

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen mithilfe von Algorithmen sind in der Medikamentenentwicklung gleich in zweierlei Hinsicht eine disruptive Technologie, erklärte Samuel Croset in einem Advertorial auf "finews.ch". Denn sie würden es ermöglichen, Moleküle für die klinische Entwicklung zeit- und kostensparender zu identifizieren. Außerdem lassen sich mit ihrer Hilfe klinische Studien so aufsetzen und Patienten so auswählen, dass sich Kosten, Zeitraum sowie das Risiko von Fehlschlägen deutlich reduzieren.

KI-Einsatz bei F&E

Aus diesem Grund nützten Biotech-Unternehmen bereits bei ihrer Forschung und Entwicklung (F&E) algorithmenbasierte Tools. Seit Jahren wachse auch die Zahl jener Firmen, welche vollständig auf Computational Biotech - die Kombination von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen - setzen. Die Mehrheit dieser Unternehmen sei in der Neurologie und der Krebsmedizin tätig. Mit Blick auf die Medikamentengattungen würden traditionelle niedermolekulare Substanzen, gefolgt von Biologika (Antikörper und Peptide) klar überwiegen.

In den nächsten Jahren dürfte sich dann zeigen, wie vielversprechend solche mithilfe künstlicher Intelligenz entwickelten Medikamentenkandidaten tatsächlich sind, denn bei einer wachsenden Zahl solcher Produkte beginnen die Wirksamkeitsstudien in der klinischen Phase II. Allerding befinde sich die Mehrheit der KI-basierten Produkte (42 Prozent) derzeit noch im präklinischen Stadium.

Mehr Daten für Portfoliomanager

In Bezug auf Biotech-Investoren ist Samuel Croset überzeugt, dass Portfoliomanager selbst durch KI nicht ersetzt werden. Jedoch würde diese Technologie ihnen bei der Titelauswahl helfen, indem sie zusätzliche Informationen für die Fundamentalanalyse bzw. Due-Diligence-Prüfung bereitstellt.

BB Biotech etwa habe in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Datensätzen in ihre IT-Infrastruktur integriert. Hierzu zählen beispielsweise patientenbasierte Daten, Versicherungsansprüche, grundlegende Informationen über Präparate, Nachrichten, veröffentlichte Studien und Berichte, wissenschaftliche Literatur und die Informationen aus dem internationalen Netzwerk des Portfolio Management Teams.

BB Biotech erweitert Data-Science-Kompetenz

BB Biotech werde die Entwicklung des Computational Biotech in den nächsten Jahren genau verfolgen, so Croset. Welches vielversprechende Potenzial die Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen (Schweiz) künftig der KI beimisst, werde dadurch deutlich, dass zuletzt zwei zusätzliche Spezialisten eingestellt wurden, welche die Data-Science-Kompetenz im Portfoliomanagement erweitern sollen.

Aktuell habe BB Biotech, die bereits seit 1993 in innovative Medikamentenentwickler investiert, zwei Firmen die auf KI-Verfahren zurückgreifen, in ihrem Beteiligungsportfolio. Sowohl Relay Therapeutics als auch Black Diamond Therapeutics seien auf Krebsmedikamente bzw. Krebstherapien spezialisiert.

