Kleine Smartphones: Diese drei Geräte passen problemlos in die Hosentasche

Kleine Smartphones sind wieder im Trend: Sie sind handlich, passen in jede Tasche und bieten dennoch genug Leistung für den Alltag

Kleine Smartphones passen in jede (Hosen-)Tasche. PR/Business Insider

Kompakte Smartphones sind wieder im Trend: Sie sind handlich, passen in jede Tasche und bieten dennoch genug Leistung für den Alltag. Besonders für minimalistische Nutzer sind sie eine attraktive Alternative zu den großen Flaggschiffen. Leistung und Features müssen nicht leiden: Auch kleine Smartphones haben teils leistungsstarke Prozessoren und hochwertige Kameras. Das iPhone 13 Mini ist ein Top-Produkt*: Mit einem 5,4-Zoll-Display, beeindruckender Performance und einer erstklassigen Kamera passt es bequem in die Hosentasche und lässt kaum noch Wünsche offen.

Wer kennt es nicht: Immer größer werdende Smartphones, die kaum noch in die Hosentasche passen und beim Sitzen unangenehm drücken? Doch keine Sorge – es gibt noch kleine, handliche Geräte, die trotzdem viele Anforderungen erfüllen. Hier erfahrt ihr, welche Modelle sich besonders gut für unterwegs eignen.

Warum kleine Smartphones wieder im Trend sind

In einer Zeit, in der Smartphones immer größer werden, fragen sich viele, ob es nicht auch kleinere Alternativen gibt. Die Antwort ist ein klares Ja! Kleine Smartphones erleben derzeit ein Revival, und das hat gute Gründe. Viele Nutzer möchten ein Gerät, das problemlos in die Hosentasche passt und sich komfortabel mit einer Hand bedienen lässt. Große Displays und lange Bildschirme mögen zwar für Videos und Gaming attraktiv sein, aber im Alltag sind sie oft unpraktisch.

Kleine Smartphones bieten den idealen Kompromiss zwischen kompakter Größe und leistungsstarker Technik. Besonders für Menschen, die viel unterwegs sind oder einfach nicht ständig ein großes, schweres Gerät bei sich tragen wollen, sind kleine Handys eine gute Wahl. Viele kleine Smartphones überzeugen nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihre Ausstattung.

1. Smartphone unter sechs Zoll: Apple iPhone 13 Mini

Das iPhone 13 Mini ist zweifellos eines der besten kleinen Smartphones, die derzeit auf dem Markt sind. Mit einem 5,4-Zoll-OLED-Display bietet es brillante Farben und scharfe Kontraste. Trotz der kompakten Größe steckt in diesem Gerät der gleiche leistungsstarke A15 Bionic-Chip, der auch in einigen größeren iPhone-Modellen zum Einsatz kommt. Das bedeutet: maximale Leistung bei minimaler Größe.

Details zum kleinen Smartphone im Überblick:

Bildschirmgröße : Diagonale von 5,4 Zoll (13,76 Zentimeter)

: Diagonale von 5,4 Zoll (13,76 Zentimeter) Gewicht : 141 Gramm

: 141 Gramm Betriebssystem : iOS

: iOS Speicherkapazität : 128 Gigabyte

: 128 Gigabyte Kamera: zwölf MP, Zwei-Kamera-System (Weitwinkel und Ultraweitwinkel)

2. Unihertz Jelly 2E: Das kleinste 4G-Smartphone der Welt

Das Unihertz Jelly 2E ist aktuell das kleinste 4G-Smartphone der Welt. Mit einem Drei-Zoll-Display und einem Gewicht von nur 110 Gramm passt es problemlos in jede Hosentasche – oder sogar in die kleinste Handtasche. Trotz der kompakten Maße verfügt das Jelly 2E über alle grundlegenden Funktionen eines modernen Smartphones, darunter eine Acht-MP-Selfie-Kamera, ein erweiterbarer Speicher und ein 2.000-mAh-Akku. Es richtet sich vor allem an Minimalisten oder Personen, die ein zweites, ultrakompaktes Gerät für unterwegs suchen.

Details zum kleinen Smartphone im Überblick:

Bildschirmgröße : Drei-Zoll-Bildschirm (7,62 Zentimeter)

: Drei-Zoll-Bildschirm (7,62 Zentimeter) Gewicht : 110 Gramm

: 110 Gramm Betriebssystem : Android 12.0

: Android 12.0 Speicherkapazität : vier Gigabyte

: vier Gigabyte Kamera: 16 MP plus acht MP

Faltbares Smartphone: Das Samsung Galaxy Z Flip6

Eine smarte Mischung aus groß und klein: Das Samsung Galaxy Z Flip6 ist ein wahres Highlight unter den kompakten Smartphones. Dieses faltbare Smartphone bietet ein 6,7-Zoll-Display, das sich in der Mitte zusammenklappen lässt – wodurch es in jede Hosentasche passt. Im aufgeklappten Zustand hingegen bietet es einen großen Bildschirm, ideal für Videos, Arbeiten und Games. Besonders praktisch: Dank des äußeren Displays könnt ihr Benachrichtigungen lesen, Selfies machen oder eure Musik steuern, ohne das Gerät aufklappen zu müssen. Perfekt für alle, die Style und Funktionalität vereinen möchten.

Details zum kleinen Smartphone im Überblick:

Bildschirmgröße : 6,7 Zoll (ca. 17 Zentimeter aufgeklappt), Außendisplay mit 3,4 Zoll (ca. neun Zentimeter)

: 6,7 Zoll (ca. 17 Zentimeter aufgeklappt), Außendisplay mit 3,4 Zoll (ca. neun Zentimeter) Gewicht : 187 Gramm

: 187 Gramm Betriebssystem : Android

: Android Speicherkapazität : 256 Gigabyte

: 256 Gigabyte Kamera: 50 MP (Hauptkamera)

Tipp: Wer möchte, kann sich das Gerät natürlich auch ohne Mobilfunkvertrag zulegen. Gute Angebote findet ihr zum Beispiel auf der Händler-Plattform Ebay. Dort ist der Falter derzeit für 769,00 Euro in verschiedenen Farben zu ergattern.

Passender Tarif zum kleinen Handy gesucht?

Ihr habt das passende kleine Smartphone gefunden – sucht nun aber noch nach dem passenden Tarif? Der Mobilfunkanbieter Klarmobil bietet euch derzeit viel Datenvolumen zu einem fairen Preis: Aktuell gibt's zum Beispiel eine Allnet-Flat in D-Netz-Qualität mit 20 Gigabyte Datenvolumen für etwa 10,00 Euro monatlich. Normalerweise werden knapp 20,00 Euro für den Tarif fällig. Jedoch: Ab dem 25. Monat steigen die Kosten auf 19,99 Euro. Es lohnt sich also, nach der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten nach einem neuen Angebot Ausschau zu halten.

Details zum Tarif:

Flat Internet 20 Gigabyte mit bis zu 50 Mbit/s

Flat Telefonie und SMS

D-Netz-Qualität

Fazit: Kleine Smartphones bieten große Vorteile

Auch wenn der Trend zu immer größeren Smartphones geht, gibt es viele Gründe, sich für ein kleineres Modell zu entscheiden. Sie sind handlich, leicht und bieten dennoch die Leistung, die man von modernen Smartphones erwartet. Ob das leistungsstarke iPhone 13 Mini, das winzige Unihertz Jelly 2E oder den kompakten Falter von Samsung – für jeden Geschmack gibt es das passende kompakte Gerät.