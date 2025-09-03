DAX23.501 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.013 -1,2%Nas21.076 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,81 +1,0%Gold3.514 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klimaschutz und Wohnraum: Berlin will mehr investieren

02.09.25 16:59 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz knapper Kassen will der Berliner Senat seine Investitionen in die Stadt deutlich erhöhen - allerdings auf Kosten höherer Verschuldung. Das geht aus der beschlossenen Finanzplanung bis zum Jahr 2029 hervor. Demnach soll das jährliche Investitionsvolumen, das 2025 bereits ein Rekordniveau von 4,7 Milliarden Euro erreicht hat, allein bis 2027 auf dann fast sechs Milliarden Euro steigen. In den Jahren darauf klettert die Summe womöglich weiter.

Wer­bung

Der Aufwuchs geht nach Angaben von Finanzsenator Stefan Evers (CDU) einerseits auf einen von der Koalition geplanten "Klimapakt" zurück. In dem Zusammenhang soll das Eigenkapital landeseigener Unternehmen um insgesamt 2,3 Milliarden Euro aufgestockt werden, die das Land über Kredite beschafft. Die Idee dabei: Die Geldspritze löst Investitionen von mehr als 13 Milliarden Euro für Klimaschutz aus.

Ausbau des Stromnetzes

Evers zufolge sollen dabei vor allem der massive Ausbau des Stromnetzes und die Dekarbonisierung der Fernwärme im Mittelpunkt stehen, die beide in kommunaler Hand sind. Die Jahreshöchstlast beim Stromnetz soll sich demnach bis 2035 verdoppeln, um dem stark steigenden Strombedarf etwa durch Wärmepumpen oder die Elektrifizierung der BVG-Busflotte Rechnung zu tragen.

Geld aus Bundesprogramm fließt ab 2026

Neben dem "Klimapakt" ist nach den Worten des Senators das Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität eine wichtige Geldquelle. Aus diesem Topf, den der Bund über Schulden finanziert, fließt erstmals 2026 Geld nach Berlin. Im Senatsentwurf für den nächsten Doppelhaushalt sind 333 Millionen Euro für 2026 und 437 Millionen Euro für 2027 eingeplant. Insgesamt erhält Berlin innerhalb von zwölf Jahren rund 5,25 Milliarden Euro.

Wer­bung

Rund die Hälfte dieser Summe ist laut Evers schon verplant, 2,7 Milliarden Euro noch offen. Darüber muss die Koalition noch sprechen, die Wunschliste dürfte lang sein. Erklärtes Ziel des Senats ist es, die zusätzlichen Investitionsmittel möglichst rasch abzurufen und umzusetzen. Schwerpunkte sollen die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und der Schulbau sein./kr/DP/jha