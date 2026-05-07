DAX25.156 +0,5%Est506.298 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8900 +1,3%Nas26.040 -0,7%Bitcoin52.862 +0,2%Euro1,1414 +0,3%Öl70,74 -0,6%Gold4.073 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Infineon 623100 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überschaubar fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Amazon, Palantir, Softbank, Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Top News
Juni 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat Juni 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Barclays Capital: Overweight für Deutsche Telekom-Aktie Barclays Capital: Overweight für Deutsche Telekom-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Koalition will Kindergeld erhöhen

02.07.26 10:28 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will das Kindergeld erhöhen. Es soll voraussichtlich in zwei Stufen bis auf 272 Euro im Jahr 2028 steigen, wie es in einem Papier des Finanzministeriums heißt. Das Kindergeld beträgt derzeit unabhängig vom Einkommen aktuell 259 Euro pro Monat und Kind.

Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, dass viele Familien mit kleinen Kindern das Kindergeld bald ohne Antrag automatisch ausgezahlt bekommen sollen. Das neue Verfahren ohne Antrag soll im kommenden Jahr in zwei Schritten greifen: In einer ersten Stufe voraussichtlich im März 2027 sollen all diejenigen Eltern das Kindergeld automatisch bekommen, die bereits ein älteres Kind haben. Voraussichtlich ab November 2027 könnten dann auch diejenigen Eltern auf den Antrag verzichten, die ihr erstes Kind bekommen./hoe/DP/stw