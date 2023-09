Blue Apron-Aktie mehr als verdoppelt: NASDAQ-Wert steht vor Verkauf

Kochboxenversender

An der NASDAQ steht die Aktie des Kochboxenversender Blue Apron im Fokus.

Der Kurs von Blue Apron springt an der NASDAQ zeitweise um 133,52 Prozent auf 12,82 US-Dollar nach oben. Der New Yorker Kochboxenversender wird verkauft. Käufer ist die Wonder Group, das Essensliefer-Startup des ehemaligen Walmart-Managers Marc Lore. Die Blue-Apron-Aktionäre sollen im Rahmen eines Übernahmeangebots 13 US-Dollar je Stammaktie der Klasse A erhalten, ein Aufschlag von mehr als 130 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag von 5,49 US-Dollar je Aktie.

Dow Jones Newswires