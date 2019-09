Netflix kommt in Indien voran: Deal mit berühmtem Regisseur Karan Johar

• Deal mit berühmtem indischen Regisseur Karan Johar• Indiens Streaming-Markt birgt großes Potenzial• Konkurrenzkampf unter Streaming-Anbietern nimmt zu

Karan Johar ist einer der berühmtesten Regisseure in Indien und bekannt für seine Blockbuster mit erstklassigen Sets, Besetzungen mit Top-Stars und aufwendigen Kostümen. Er ist nicht nur als Regisseur, sondern auch als Produzent und Talkshow-Moderator tätig. Johar werde, wie Bloomberg berichtet, oft als Indiens berühmtester Schwuler bezeichnet und gehöre zum Inventar bei den aufwändigsten Hochzeiten des Landes. Und auch in den sozialen Medien ist er gefragt: Auf Twitter verfolgen mehr als 16 Millionen, bei Instagram knapp 10 Millionen Nutzer, was der Star online stellt.

Netflix kämpft um neue User in Indien

Indien, eines der bevölkerungsreichsten Länder der Erde, stellt mit seinen mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern einen Markt mit großem Potenzial dar. Zwar ist Netflix im Land der Bollywood-Filme noch in seinen Anfängen, doch das Unternehmen kämpft auch hier um neue User. Der Streamingdienst versucht bereits mit einem neuen günstigen Abo-Modell für mobile Geräte mehr potenzielle Kunden für sein Angebot zu begeistern. Nun sollen die neuen exklusiven Inhalte des Star-Regisseurs und seiner Produktionsfirma Dharma Productions weitere Kunden anlocken.

Konkurrenzkampf nimmt zu

Netflix hat in manchen Ländern mit rückläufigen Nutzerzahlen zu kämpfen. Der Konkurrenzkampf zwischen den Streamingdiensten nahm in den vergangenen Jahren deutlich zu und Unternehmen wie Disney mit Hotstar, Amazon mit Prime Video, Walmart mit Flipkart, Reliance Industries mit Jio und in Zukunft auch Apple mit Apple TV+ kämpfen teils mit Niedrigpreisen um ihre User. Netflix versucht nun die teils sinkenden Userzahlen durch die Erschließung neuer Märkte auszugleichen.

Der berühmte Regisseur könnte mit seiner Strahlkraft Netflix in Indien nun einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz verschaffen. Johar selbst erklärte in dem Statement, in dem er die Zusammenarbeit bekanntgab, universelle Geschichten in Indien zu kreieren, die dann der ganzen Welt zur Verfügung stehen, sei "eine unglaubliche und beispiellose Möglichkeit".

Sollte Netflix mit seiner Strategie in Indien erfolgreich sein, stünde dem Unternehmen ein großer Markt offen, denn Indiens Video-Streaming-Industrie dürfte, laut einem Bericht des Beratungsunternehmens PwC, jährlich knapp 22 Prozent wachsen und bis 2023 eine Marktgröße von 1,7 Milliarden US-Dollar erreichen.

