Wie Netflix mit 2,60 Euro Indien erobern will

Mobile-Abo für Netflix

Wer künftig das neue Abonnement von Netflix zum bisher billigsten Tarif nutzen will, sollte Besitzer eines mobilen Gerätes sein, denn der Zugriff auf die Bibliothek des Online-Dienstes für umgerechnet 2,60 Euro ist nur per Smartphone oder Tablet möglich. Jedoch hat das Angebot noch weitere Haken: Die neue Plattform steht nur den indischen Staatsbürgern zur Verfügung und kann nicht auf zwei Geräten gleichzeitig aktiv sein. Hinzu kommt, dass auch die Videoqualität nicht der des Standard-Angebots entspricht. Während User auf ihrem Fernseher HD und sogar Ultra HD streamen können, können die Nutzer des Mobile-Abo lediglich eine Auflösung von 480p auf ihrem Gerät abspielen. Ansonsten entspricht das neue Angebot aber dem üblichen Service und man kann jeden Film und jede Serie uneingeschränkt anschauen und auch downloaden.

Netflix kämpft um neue User

Netflix musste zuletzt beim Wachstum der Nutzerzahlen Abstriche machen. Die angekündigten Streaming-Plattformen wie Disney+, Apple TV+ und HBO Max machen dem amerikanischen Unternehmen zukünftig Konkurrenz. In den USA hat Netflix in den vergangenen Monaten bereits um die 130.000 Nutzer verloren und die Nutzerzahlen drohen weiter zu sinken. Netflix scheint um jeden User kämpfen zu müssen und will sich durch neue Preismodelle, weitere Märkte erschließen. Die neue Strategie scheint nicht unwichtig zu sein, denn auch Amazon Prime Video bietet in Indien bereits für knapp 2 US-Dollar ein Abonnement an. Netflix zieht nun nach, doch ob und wann das Mobile-Abo auch in anderen Ländern verfügbar sein wird, ist bislang noch unklar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com, Netflix