Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 1.242,22 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 1.242,22 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 1.236,11 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.259,24 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 171.262 Stück gehandelt.

Bei 1.340,93 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,95 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 588,43 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.184,17 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 17.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,28 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,38 Mrd. USD im Vergleich zu 9,38 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Netflix am 17.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 25,57 USD je Netflix-Aktie.

