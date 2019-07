Netflix, Amazon & Co.: Diese Streaming-Dienste sind bei den Deutschen beliebt

Vom normalen Fernsehen, über YouTube -Videos bis hin zu Netflix -Serien haben deutsche Verbraucher Zugriff zu einem großen Spektrum an Streaming-Angeboten. Welche dabei die beliebtesten sind, wollte das Verbraucherportal Verivox herausfinden und hat eine repräsentative Studie in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG durchgeführt. Befragt wurden 1.001 Personen unterschiedlicher Altersgruppen.

Ausschlaggebend für die Umfrage waren dabei zwei "Nutzungsprofile": Welche Dienste täglich von den befragten Teilnehmern vorne mit dabei sind und welche Medien unterwegs verwendet werden.

Das klassische Medium noch immer Spitzenreiter

Die Studie lieferte ein äußerst überraschendes Ergebnis. Denn obwohl man meinen könnte, dass Netflix, Amazon Prime oder Google Play aufgrund ihrer großen Beliebtheit die Nase vorn haben, so haben es diese Dienste nicht einmal in die Top 3 bei der täglichen Nutzung geschafft. Der Großteil (24,7 Prozent) der Nutzer verwendet nämlich YouTube, dicht gefolgt von öffentlich-rechtlichen TV-Sendern wie ARD und ZDF (21,8 Prozent) sowie privaten Sendern, zu denen unter anderem RTL und ProSieben gehören (15,4 Prozent).

Rechnet man die Anteile der TV-Sender zusammen, nehmen sie sogar die Spitzenposition ein, was überraschend ist. Denn andere Medien wie Netflix, Sky oder Google Play landen, entgegen aller Erwartungen, auf den hinteren Plätzen - angeführt von Netflix mit rund zwölf, Sky mit 6,9 und Amazon Prime mit 5,2 Prozent.

Auch bei der Nutzung unterwegs zeigt YouTube ein starkes Ergebnis. 59,7 Prozent der Nutzer geben an, die Online-Videoplattform in Bus und Bahn zu verwenden. Ebenfalls stark sind Netflix mit 35,2 Prozent und öffentlich-rechtliche Sender mit 26,7 Prozent. Dahinter folgen Amazon Prime, ProSieben und Co. sowie Sky.

YouTube und Co. bei jungen Nutzern beliebt

Die starken Zahlen der Online-Videoplattform YouTube werden vor allem durch junge Altersgruppen vorangebracht. Rund 80 Prozent der Nutzer unter 30 Jahre schauen mindestens einmal am Tag in YouTube rein. Bei den 30- bis 49-Jährigen wird YouTube bei 62 Prozent geöffnet. Bei den älteren Jahrgängen sind es mit 46 Prozent die öffentlich-rechtlichen Sender, die jeden Tag vorwiegend als Medium genutzt werden.

Ebenfalls überraschend ist die Wahl der Geräte, denn nach wie vor dominiert der klassische Fernseher. Bei 92,8 Prozent der Befragten steht dieser noch im Wohn- oder Schlafzimmer und wird mindestens einmal im Monat genutzt. Ebenfalls dabei, aber mit einem deutlich schwächeren Ergebnis, ist der Computer bzw. Laptop mit 41 Prozent. Dahinter folgen das Smartphone, Tablet und andere Geräte.

Aus den Umfrageergebnissen lässt sich also schlussfolgern, dass das lineare TV-Angebot nach wie vor beliebt bei den deutschen Verbrauchern ist - und das nicht nur bei den älteren Bürgern, sondern auch bei den "Milennials" und der "Generation Z". Doch die Freiheit, die man beim Streamen hat, alles anzuschauen, wann und wie man möchte, die Tatsache, dass es keine nervige Werbung gibt und man eine große Auswahl hat, könnte dazu führen, dass Streaming-Dienste in den nächsten Jahren deutlich dominieren werden. Man darf gespannt sein.

