Bank of America treibt Netflix-Aktie zwei Tage in Folge an

• Bank of America berichtet über gestiegene Download-Zahlen der Netflix-App• Insbesondere im Ausland starkes Wachstum• Netflix-Aktie profitiert von den Neuigkeiten

Rund 18 Prozent hat die Netflix-Aktie in den letzten sechs Monaten verloren. Dabei waren es insbesondere Sorgen um die zunehmende Konkurrenz im Streaming-Geschäft, die Anleger zuletzt hatten skeptisch werden lassen. Denn immer mehr finanziell gut ausgestattete Wettbewerber drängen in den Markt: Neben dem Entertainment-Riesen Disney wollen auch Amazon, Apple und Google ein Teil vom lukrativen Streaming-Kuchen. Das hatte Wachstumssorgen ausgelöst - wie viele Streaming-Dienste können am Markt bestehen, wie kann sich ein hoch verschuldeter Konzern wie Netflix im Ringen um die Zuschauergunst, die wohl primär über teure Eigeninhalte zu gewinnen ist, schlagen?

Mobile Apps werden häufiger downgeloaded

Analysten der Bank of America hatten in dieser Woche aber gute Nachrichten für Netflix-Anleger. Demnach dürften die Download-Zahlen für die Netflix-App im dritten Quartal 2019 deutlich gestiegen sein. In einer Kundenmitteilung verwiesen die Experten der US-Großbank darauf, dass wohl die lang ersehnte Veröffentlichung der dritten Staffel der Netflix-Serie "Stranger Things" Ansporn für den Anstieg der Downloadzahlen gewesen sein dürfte. Die Analysten gehen davon aus, dass die Downloads im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 18 Prozent gestiegen sind.

Den Daten zufolge, bei denen sich die Experten auf Download- und Umsatzdaten für mobile Apps von SensorTower beriefen, sei die App auf dem US-amerikanischen Heimatmarkt rund sechs Prozent häufiger heruntergeladen worden, international hätten die Downloads um satte 21 Prozent zugelegt.

Die Analysteneinschätzung verhalf der Netflix-Aktie in dieser Woche auf die Beine: Am Montag ging es um zwei Prozent nach oben und auch am Dienstag konnte die Aktie noch von der Mitteilung der Bank of America-Analysten profitieren.

Netflix mit starken Wachstumsambitionen

Außerhalb des Heimatmarktes zu wachsen, ist erklärtes Ziel des Streaming-Giganten. Für dieses Ziel hatte das US-Unternehmen zuletzt etwa eine spezielle Version für den indischen Markt veröffentlicht, mit der Netflix-Kunden aus dem Land für umgerechnet rund drei Euro Zugriff auf Netflix-Inhalte bekommen.

Im letzten Quartal hatte das Unternehmen mit einem überraschenden Rückgang der Kundenzahl in den Vereinigten Staaten zu kämpfen - ein seltenes Ereignis, das viele erfolgsverwöhnte Anleger geschockt hatte.



