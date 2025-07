Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag im Minusbereich

So bewegt sich Netflix

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 1.289,66 USD ab.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 1.289,66 USD. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.286,80 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1.296,02 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 93.271 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei 1.340,93 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 3,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 588,43 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.184,17 USD.

Am 17.04.2025 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 6,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 5,28 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,38 Mrd. USD im Vergleich zu 9,38 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 16.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2025 25,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

