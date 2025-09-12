DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 ±-0,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.634 +0,3%Euro1,1689 -0,1%Öl67,38 -0,3%Gold3.632 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Apple 865985 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um -- Iberdrola, Rheinmetall, HENSOLDT, VW im Fokus
Top News
10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus, Nikkei auf Rekordhoch 10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus, Nikkei auf Rekordhoch
Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsrate und EZB-Sitzung Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsrate und EZB-Sitzung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kommission zur Reform der Schuldenbremse beginnt Arbeit

11.09.25 06:21 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission zur Reform der Schuldenbremse beginnt heute offiziell mit ihrer Arbeit. An der konstituierenden Sitzung am Vormittag will auch Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) teilnehmen. Die 15-köpfige Arbeitsgruppe soll bis Jahresende Vorschläge für eine Modernisierung der im Grundgesetz verankerten Schuldenregel machen. Diese beschränkt den Spielraum des Bundes, neue Kredite aufzunehmen.

Wer­bung

Die Kommission soll nach Angaben des Finanzministeriums dauerhaft zusätzliche Investitionen in Deutschland ermöglichen. Geleitet wird sie gemeinsam vom ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), dem früheren niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) und dem ehemaligen Bildungsstaatssekretär Stefan Müller (CSU).

Vor allem die SPD setzt sich schon lange für eine Reform der Schuldenbremse ein. In der Union gibt es allerdings Zweifel. So hält Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg größere Änderungen nicht für notwendig. "Schulden sind auf Dauer, darüber müssen wir uns klar sein, nicht die Lösung", sagte der Politiker im Podcast von "Politico". Aktuell halte er weitere Änderungen an der Schuldenregel nicht für nötig. "Das heißt aber nicht, dass man nicht auch noch in guten Expertengesprächen zu anderen Einschätzungen kommen kann", sagte Middelberg./tam/DP/zb